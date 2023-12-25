Валиева хотела бы «потерять телефон» на Олимпиаде

«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.



Сейчас понимаю, что это очень правильно (не заходить в социальные сети во время соревнований). Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от соцсетей — самое лучшее решение», — заявила спортсменка.