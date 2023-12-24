Плющенко рассказал о неадекватных родителях учеников

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как находит общий язык с родителями детей-фигуристов. Его слова приводит РИА Новости .

«Я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — отметил он.

Фигурист ведет тренерскую деятельность в собственной академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством занимаются серебряный призер чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова.

Плющенко дважды выигрывал олимпийское золото: в 2006 году он стал лучшим в личном турнире, в 2014-м — в командном. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь первых мест на чемпионатах Европы.