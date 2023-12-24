Бутырская: «Петросян одержала уверенную победу на чемпионате России»

— Затрудняюсь сказать, чья программа у девочек понравилась мне больше всего. Все призерки чемпионата России показали себя хорошо, и у кого то даже здорово получились элементы ультра си. Так что, считаю, это, скорее, дело вкуса.



Думаю, я не буду одинока в своем мнении, сказав, что Аделия Петросян одержала уверенную победу в произвольной программе. Больше никто не позволил себе сделать столько сложных прыжков, как она. Мне очень понравилось, что первый сорванный элемент никак не смутил Аделию. Она словно вычеркнула его и продолжила уверенное выступление, — приводит слова Бутырской RT.