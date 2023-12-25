Рудковская рассказала о состоянии здоровья травмированной фигуристки Жилиной

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», известный продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья фигуристки Вероники Жилиной.

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В октябре 2023 года сообщалось, что Жилина возобновила тренировки после повреждения плеча.

— Мне очень жалко, что наша Вероника Жилина травмирована, и мы пока не понимаем, сколько ещё врачи будут запрещать ей прыгать сложные прыжки. В нашем шоу она выступит с самым облегчённым контентом. Но пока речи не идёт о четвертных или сложных каскадах.

Надеемся, что Вероника и другие девушки восстановятся. Жалко, что не было Софьи Акатьевой, было бы интересно посмотреть. Со всеми перечисленными выше могла быть другая борьба, но мы увидели других сильных девочек: Садкову, Петросян, Валиеву и Муравьёву. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионат России был очень интересным.

— Вы рассказали о непростом состоянии Жилиной. Как она себя чувствует?

— Она проходит реабилитацию в Центре Дмитрия Николаевича Дзюкаева. Это лучший специалист по нейрохирургии в России, один из лучших в мире. У Ники есть улучшения, но всё идёт не так быстро, как хотелось бы, сложная травма. У Жилиной феноменальный потенциал, она может исполнить три четверных, три с половиной акселя, но от травм не застрахован ни один спортсмен. Поэтому этот сезон в минус, — приводит слова Рудковской Metaratings.ru.