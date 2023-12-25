Авербух поставит на Новый год спектакль «Корова на льду»

В этом году режиссер создал новый семейный комедийный ледовый мюзикл по книге Антона Соя. Это увлекательное и очень смешное приключение коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.

«Корова на льду» — спектакль для всей семьи, в котором говорится о том, как важно уметь преодолевать трудности, выпадающие на пути, как важно с улыбкой относиться ко всем испытаниям, которые приходят вместе с дружбой и общей целью. И в конце концов все усилия будут вознаграждены. Даже для Ильи Авербуха это очень необычный спектакль — он наполнен юмором и самоиронией.