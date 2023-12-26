Камила Валиева рассказала, как справилась с травлей после Олимпиады в Пекине

Спортсменка Камила Валиева в свои 17 лет столкнулась с колоссальным давлением. Сначала внимание к ней привлекла череда побед, затем - ситуация с допингом на Олимпиаде в Пекине, в результате которой фигуристка лишилась золотой медали. Сейчас все пристально следят за тем, как Валиева справляется со стрессом, и задаются вопросом, стоит ли ждать её на следующей Олимпиаде.

Видео дня

На некоторые из волнующих вопросов Камила Валиева рассказала накануне в интервью «РИА Новости». В частности, спортсменка рассказала, как справляется с негативом со стороны фанатов фигурного катания:

Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.

Валиева призналась, что была бы рада потерять телефон во время Олимпиады. По её словам, спортсменам во время важных соревнований полезно отключаться от социальных сетей, сосредоточившись на важном.

Как отмечает издание, сейчас Камила Валиева выглядит уверенной в себе. Многим это может показаться удивительным, особенно после того, через что ей пришлось пройти. Сама спортсменка объяснила:

Как бы сложно ни было, нужно жить дальше. Я хочу заниматься своим любимым делом, которому я посвятила так много лет. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент.

Поклонники могут увидеть Валиеву на всевозможных ледовых шоу, недавно она выиграла «бронзу» на Чемпионате России. А вот о планах на Олимпиаду в Милане, которая пройдёт в 2026 году, фигуристка отвечает уклончиво:

В силу определенных обстоятельств, не могу ставить каких-то целей. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит мое здоровье.