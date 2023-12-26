Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых

«Самая большая покупка – квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что всё равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира – и я на неё копила, наоборот – я копила деньги, думала, куда их вложить – и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.