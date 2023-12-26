Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании будет изменен

Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании претерпит изменения, сообщил «Матч ТВ» источник.

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В ноябре пресс служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января из за концертной занятости СК «Юбилейный», где изначально в декабре должен был пройти турнир.

По информации «Матч ТВ», формат чемпионата России по прыжкам претерпит изменения в первую очередь в выборе капитанов. Также к продвижению турнира будут привлечены специалисты, которые постараются повысить интерес к нему. Организационными итогами прошлого турнира в ФФККР остались недовольны, так как была зафиксирована низкая посещаемость всех дней соревнований.

— Помимо изменений формата, прозвучало предложение сделать капитанами команд фигуристов, которые не стали чемпионами России в нынешнем году, — добавил источник «Матч ТВ».

На прошлом чемпионате России по прыжкам капитанами команд были Алексей Мишин, Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Победителем турнира стала команда Плющенко. В личных соревнованиях победили Камила Валиева и Григорий Федоров.