Актриса сериала «Слово пацана» отреагировала на номер Валиевой

Исполнительница роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», российская актриса Анна Пересильд отреагировала на выступление Камилы Валиевой под музыку из нашумевшего сериала. Актриса оставила под публикацией в соцсети смайлик с изображением двух рук, складывающихся в сердечко. Фигуристка в ответ также отправила смайлик Пересильд.