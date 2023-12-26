Канделаки назвала номер, который больше всего ей понравился на ЧР по фигурному катанию

— Следили за чемпионатом по фигурному катанию? Выступление фигуристки Ксении Синицыной под нашу советскую классику — «Зима в Простоквашино» — попало в самое сердце.



Всё таки умение подобрать музыку к выступлению — это очень важный момент. Образ, музыка, даже снежок, который Ксения запустила, вызывает такую улыбку. Как когда впервые увидели этот добрый мультик.



На мой взгляд, это хороший пример, как «правильно есть бутерброд», выражаясь цитатами классика. А выступление Камилы Валиевой видели? Как вам? Она выступала под хайповый трек «Пыяла». Надеюсь, что такой ход привлечет более молодую аудиторию, но мое сердечко улетает в Простоквашино, — написала Канделаки в Telegram канале.