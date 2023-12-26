Костомаров приехал за рулем авто на праздничный вечер

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что он сам водит машину, несмотря на ампутированные ранее конечности. Во вторник состоялся новогодний вечер ХК «Красная машина» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Одним из гостей вечера стал Костомаров. В 2023 году он перенес несколько ампутаций после госпитализации в январе.
— Это действительно большой праздник, который устраивают в большей степени для нашего подрастающего поколения. Я приехал, чтобы показать детям: нужно идти до конца и никогда не сдаваться.
— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.
— Да, я сам езжу.
— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?
— Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями, — передает слова Костомарова корреспондент «Матч ТВ».