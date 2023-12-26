Костомаров приехал за рулем авто на праздничный вечер

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что он сам водит машину, несмотря на ампутированные ранее конечности. Во вторник состоялся новогодний вечер ХК «Красная машина» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Одним из гостей вечера стал Костомаров. В 2023 году он перенес несколько ампутаций после госпитализации в январе.

— Это действительно большой праздник, который устраивают в большей степени для нашего подрастающего поколения. Я приехал, чтобы показать детям: нужно идти до конца и никогда не сдаваться.

— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.

— Да, я сам езжу.

— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?