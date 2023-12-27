Сихарулидзе осудил фигуристов за участие в шоу по ходу сезона

«Сегодня это стало проблемой. До последнего времени федерация была очень демократичной по отношению к спортсменам, делающим запрос на участие в шоу. Фигуристы сами выбирали и сами шоу, и график своих выступлений.



Практика показала, что некоторые фигуристы злоупотребляют этим. Кто-то приехал в Челябинск, выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона.



Хотел бы обратиться и к тренерам, и к фигуристам с просьбой разумно составлять графики выступлений в шоу. Если бы в те времена, когда мы с Еленой Бережной выступали, кто-то пришёл к Тамаре Николаевне Москвиной с просьбой дать разрешение на выступление в шоу за неделю до ответственных соревнований, наш тренер даже до конца не дослушала бы визитёра. Мгновенно прозвучало бы слово «нет». Готовясь к главному старту сезона, фигурист должен концентрироваться на нём», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».