Алина Горбачева подвела итоги чемпионата России в Челябинске.

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Фигуристка заняла на турнире 7-е место.

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«С этого чемпионата России я хочу оставить в памяти только две вещи: квады, которые наконец-то стали получаться легко и стабильно, и огромный жизненный опыт. Остальное хочется забыть.

Этот старт был для меня самым тяжелым в карьере. Только мои тренеры знают, чего мне стоила подготовка и участие в чемпионате, и только благодаря им я вышла на лед в Челябинске.

Я хочу извиниться за свои слезы в произволке, эмоции захлестнули, никогда раньше не плакала на соревновательном льду и представить себе не могла, что заплачу. А еще до этого сезона, я не знала, что значит это слово «пубертат», которое так часто слышала, как обсуждают взрослые фигуристки.

Когда я сделала «бабочку», мне казалось, что мир рухнул, все мои мечты разбились в этот момент. Целый день сальхов получался стабильно, я уверенная выходила на прокат, а потом, в последний момент в заходе вдруг засомневалась и не смогла настроиться.

Дальше все как в тумане, я ругала себя, что не слушала тренеров, что провалила чемпионат, потому что хотела все сделать по-своему, я старалась сконцентрироваться на программе, но слезы все время подкатывались к глазам, эти 4.10 были бесконечными. Никогда в жизни я не катала программу с таким огромным количеством разных мыслей в голове, сейчас удивляюсь, как вообще я собрала остальные прыжки.

Это все было очень сложно, но принесло мне огромный жизненный урок. Сейчас я смотрю на мир по-другому и очень рада этому. Наверное, я наконец-то повзрослела.

Не могу выразить словами то, насколько я благодарна своим тренерам Софье Федченко и Владе Данилкиной. Многое сказала лично, но скажу и здесь. Спасибо вам большое за ваше безграничное терпение и веру в меня, за то, что помогаете мне идти к цели и верить в мечту несмотря ни на что, я не представляю, как вы находите силы и слова, каждый раз меня хвалить и помогать, если бы не вы, не было бы ничего. Спасибо, что вы рядом. Верю в нашу команду и в наш успех.