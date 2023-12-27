Танцевальная пара Арина Ушакова - Валерий Ангелопол распалась

Распался танцевальный дуэт Арина Ушакова - Валерий Ангелопол. Об этом Ушакова сообщила в соцсетях. "Пары Ушакова - Ангелопол больше не существует. Спасибо всем за оказанную поддержку все это время. Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше. Спасибо Валерию Ангелополу, что посодействовал моему возвращению в спорт", - написала Ушакова. Ангелопол разошелся со второй партнершей за несколько месяцев. В сентябре распался его тандем с Василисой Кагановской, с которой он выступал с 2018 года. В ноябре стало известно, что он будет работать с Ушаковой, однако эта пара не продержалась и двух месяцев. Ангелопол и Ушакова тренировались в академии Евгения Плющенко под руководством Натальи Линичук. В начале декабря сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) якобы запретила тренерам пускать Ангелопола на свой каток для поддержания формы и попыток сойтись с новой партнершей. Однако частная академия фигурного катания Евгения Плющенко приняла Ангелопола.