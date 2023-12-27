Фигурист Ангелопол объяснил, почему разошелся с Ушаковой

Дуэт фигуристов Арина Ушакова и Валерий Ангелопол распался из-за того, что спортсмены не сошлись стилями и поняли, что не подходят друг другу. Об этом Ангелопол рассказал ТАСС.

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Ранее Ушакова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написала, что не будет кататься в дуэте с Ангелополом.

"Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше", - сказал Ангелопол.

"У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте", - добавил он.

В ноябре было объявлено о переходе Ангелопола и Ушаковой в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тренером спортсменов стала Наталья Линичук. В августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола, спортсмены выступали вместе с 2018 года. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.