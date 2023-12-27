Выяснилось, почему распался дуэт Ушакова – Ангелопол

«Тренер рекомендовала фигуристам подумать о будущем, так как не видела в их паре больших перспектив. Однако окончательное решение после непродолжительных раздумий приняла партнерша.



Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать друг другу новых партнеров», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.