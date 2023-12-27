Выяснилось, почему распался дуэт Ушакова – Ангелопол

Дуэт Ушакова – Ангелопол распался после рекомендаций Натальи Линичук, которая не считала его перспективным («Р-Спорт»)
Тренер Наталья Линичук не видела перспектив у дуэта Ушакова – Ангелопол.
Сегодня стало известно, что танцевальная пара распалась.
Ушакова и Ангелопол начали кататься вместе в ноябре этого года после того, как распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Пара тренировалась под руководством Линичук в академии Евгения Плющенко.
«Тренер рекомендовала фигуристам подумать о будущем, так как не видела в их паре больших перспектив. Однако окончательное решение после непродолжительных раздумий приняла партнерша.
Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать друг другу новых партнеров», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Дуэт Ушакова – Ангелопол распался после рекомендаций Натальи Линичук, которая не считала его перспективным («Р-Спорт»)
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