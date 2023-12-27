Медведева ответила на вопрос о следующих гостях своего шоу «БеС комментариев»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева поделилась деталями съёмочного процесса своего личного шоу «БеС комментариев».

«Кого из гостей хотим позвать на шоу «БеС комментариев»? У нас большой список, но есть принцип — мы раскрываем гостя и даём намёки только в день самого выпуска. Поэтому разглашать не буду», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.