Авербух не согласился с Сихарулидзе, считающим, что шоу мешают фигуристам

Авербух не согласен с главой ФФККР, считающим, что шоу мешают фигуристам
Режиссер-постановщик Илья Авербух прокомментировал слова исполняющего обязанности президента ФФККР Антона Сихарулидзе.
Сихарулидзе заявил, что спортсмены злоупотребляют участиями в шоу, из-за чего они не показали свои лучшие результаты на чемпионате России – 2024 в Челябинске.
«На моем гала-шоу выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк нет, но у него целый год были проблемы, ботинки и так далее. Сейчас шоу для спортсмена это способ приобрести уверенность, и популяризировать фигурное катание надо в любую секунду», – приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
Дмитрий Алиев с 285,57 баллами занял четвертое место на чемпионате России – 2024. Его отставание от бронзового призера Петра Гуменника составило 6,95 баллов.
Марк Кондратюк с 249,08 баллами занял десятое место на чемпионате России. Это худшее выступление фигуриста на турнире, если не считать ЧР-2023, когда Кондратюк снялся с соревнований после короткой программы.