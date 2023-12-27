Авербух не согласился с Сихарулидзе, считающим, что шоу мешают фигуристам

«На моем гала-шоу выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк нет, но у него целый год были проблемы, ботинки и так далее. Сейчас шоу для спортсмена это способ приобрести уверенность, и популяризировать фигурное катание надо в любую секунду», – приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».