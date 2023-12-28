Тарасова назвала фигуриста Ангелопола «тяжелым мальчиком»

Тарасова об Ангелополе: «Тяжелый мальчик. С ним все будут распадаться»
Татьяна Тарасова назвала фигуриста Валерия Ангелопола «тяжелым мальчиком».
Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Ангелопола и Арины Ушаковой.
– Что тут комментировать? Мало ли кто там распался, а тут они и не выступали, и мы не знаем их уровень. У них, наверное, очень низкий уровень. Это вы знаете их фамилии, но вообще их никто не знает.
– А вы знаете?
– Ну знаю, конечно, но они же ничего не занимали. Знаю, что тяжелый мальчик. Я не интересуюсь ими, потому что это не тот уровень, чтобы я интересовалась. С этим мальчиком все будут распадаться, – сказала Тарасова.