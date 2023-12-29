Костомаров о возвращении на лед: слезы потекли сами

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров признался, что не смог сдержать слез после возвращения на лед, передает «Матч ТВ».

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Там была такая поддержка зрителей. Весь зал встал и аплодировал. Конечно, я не сдержался», — сказал Костомаров.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.