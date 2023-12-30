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Олимпийский чемпион Плющенко заявил, что побаивается высоты

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко объяснил, почему отказался выступать в номерах своего шоу "Русалочка", в которых нужно подниматься в воздух. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Плющенко рассказал о своей фобии
© globallookpress.com

"Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь. Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные", — отметил Плющенко.

Шоу "Русалочка" Плющенко создает вместе со своей супругой, продюсером Яной Рудковской. В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко".

В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная. В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой. 23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

Фигурное катание
Софья Муравьева
Вероника Жилина
Сергей Розанов
Аделина Сотникова
Евгений Плющенко
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