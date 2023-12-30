Плющенко рассказал о своей фобии

"Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь. Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные", — отметил Плющенко.