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«На спине была огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит». Медведева рассказала, как врач потушила об ее спину сигарету

Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину.

Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
© Sports.ru

«В Сочи на гастролях Ильи Авербуха у меня очень сильно заболела спина. До такого состояния, что я не могла встать с кровати. Я уже не знала, что делать, было очень плохо.

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Мне посоветовали врача. Вызываю такси, приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!

Я захожу, говорю, что записалась. Они такие: «Да? Проходите, садитесь, сейчас врач подойдет, но записи нет». Думаю, классно, я только что с вами по телефону разговаривала, а записи нет. Сижу, жду.

Заходит в кабинет маленькая тетка, ей лет за 70, она реально очень маленькая, азиатской внешности. У нее черные волосы, огромный начес, чтобы выше казаться, может быть. Она вбегает со словами: «Ааа, иглы, иглоукалывание, как хорошо, что ты ко мне пришла».

Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». А у меня врожденная травма шеи.

Намечает мне что-то, убеждает, что все отпустит. Она училась в Китае, Корее, работает по авторской методике. Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд».

Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила. Я выскакиваю: «Быстро снимайте все».

Она начинает говорить, что я пожалею. Спрашиваю: «Сколько с меня», сказали – 10 тысяч, я дала 15 и попросила их закрыться и никого больше не принимать.

Я выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит.

Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны.

Я в конфузе, мне надо звонить маме, рассказывать, как все прошло, а я не знаю, что мне сказать: что спина прошла или что у меня теперь шрам на всю жизнь», – сказала двукратная чемпионка мира.

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