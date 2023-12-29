Плющенко рассказал о планах сделать футбольную академию

«Пока у нас одна арена, на которой занимаются только фигуристы. Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Планируем открыть футбольную академию. Хотим сделать олимпийскую деревню, чтобы были разные виды спорта», — сказал Плющенко.