Авербух подвел итоги 2023 года в фигурном катании

— Главный итог 2023 года — то, что команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов. Ребята в строю, уровень организации турниров высочайший.



Второй важный итог лично для меня — возвращение Татьяны Тарасовой в эфир в качестве комментатора. Я сразу прильнул обратно к телевизору. Слушать ее — особенное удовольствие.



Ну и, конечно, важный итог — появление новых имен в российском фигурном катании. Это и ожидалось.



Но главная заслуга федерации, что мы в строю, мы в боевом духе и наш уровень по прежнему сопоставим с западными фигуристами, — сказал Авербух «Матч ТВ».