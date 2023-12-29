Илья Авербух подвел итоги 2023 года в фигурном катании
Хореограф Илья Авербух в разговоре с «Матч ТВ» подвел итоги 2023 года в фигурном катании.
Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из за ситуации на Украине.
— Главный итог 2023 года — то, что команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов. Ребята в строю, уровень организации турниров высочайший.
Второй важный итог лично для меня — возвращение Татьяны Тарасовой в эфир в качестве комментатора. Я сразу прильнул обратно к телевизору. Слушать ее — особенное удовольствие.
Ну и, конечно, важный итог — появление новых имен в российском фигурном катании. Это и ожидалось.
Но главная заслуга федерации, что мы в строю, мы в боевом духе и наш уровень по прежнему сопоставим с западными фигуристами, — сказал Авербух «Матч ТВ».