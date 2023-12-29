$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Рудковская рассказала о травме Трусовой перед премьерой шоу «Русалочка»

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, рассказала о травме, которую серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где спортсменка исполняет главную роль.

Рудковская рассказала о травме Трусовой перед премьерой шоу «Русалочка»
© Чемпионат.com

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, в Москве состоялась премьера шоу «Русалочка». Помимо Александры Трусовой и Евгения Плющенко в нём участвуют Александр Плющенко, Евгений Семененко и Софья Самоделкина.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
Анастасия Матросова
Александра Трусова
Евгений Семененко
Александр Плющенко
Яна Рудковская
Евгений Плющенко
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости