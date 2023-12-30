Медведева обвинила Тутберидзе во лжи

«Один момент, который олицетворил, наверное, все, что было сказано. Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь (в интервью Okko Спорт. — «Газета.Ru»), очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — заявила Медведева.