Загитова объяснила использование слова «безызбежно»

«Имела в виду «неизбежно» и «безысходность». Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда. Я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было. Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось», — рассказала Загитова во влоге, опубликованном в своем телеграм-канале, на который ссылается sport24.ru.