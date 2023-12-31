Роднина прокомментировала выдвижение Путина на пост президента России

Роднина заявила, что конкурентов Путину на выборах найти тяжело
Депутат Госдумы, ветеран спорта Ирина Роднина прокомментировала выдвижение Владимира Путина на пост президента России. Ее слова приводит Sports.ru
«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти», — сказала ветеран фигурного катания.
По её словам, благодаря Путину страна имеет возможность развиваться и идти вперед, ему доверяют люди.
Роднина призвала вспомнить «те времена, когда он только пришел к власти». Она отметила, что сейчас «совершенно другая страна». Поэтому граждане поддержат президента и будут работать вместе с ним ради будущего.
Ранее сообщалось, что Шольц критически отозвался о Путине в новогоднем обращении.
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