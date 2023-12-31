Роднина прокомментировала выдвижение Путина на пост президента России

«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти», — сказала ветеран фигурного катания.

По её словам, благодаря Путину страна имеет возможность развиваться и идти вперед, ему доверяют люди.

Роднина призвала вспомнить «те времена, когда он только пришел к власти». Она отметила, что сейчас «совершенно другая страна». Поэтому граждане поддержат президента и будут работать вместе с ним ради будущего.