Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году

«Самый запоминающийся момент в 2023 году? Я бы назвала произвольную программу Петра Гуменника на чемпионате России. Ещё надо отметить феноменальную работу Слюсаренко с парой Чикмарёва — Янченков, сейчас они заняли третье место на чемпионате России, делали четверные подкрутки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.