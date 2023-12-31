Медведева вспомнила, как ее возненавидели в Японии

"Эта записка не была связана с фигурным катанием. Эта записка была связана с личными отношениями одного из спортсменов ко мне. И меня не хотели видеть не в фигурном катании, а рядом с ним. Его фанаты. Это личное, это не спорт. На спорт всем тогда все равно было — есть я в спорте или нет", — сказал Медведева.