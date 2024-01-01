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Сын Плющенко исполнил песню «Я русский»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром принял участие в новогоднем выпуске шоу "Маска".

Спортсмен исполнил песню "Крошка моя" группы "Руки Вверх", находясь в костюме дракона. Члены жюри проекта не смогли распознать Плющенко под маской, предположив, что композицию исполнил Митя Фомин.

Александр Плющенко вышел на сцену в костюме совенка и спел песню Ярослава Дронова "Я русский", выступающего под псевдонимом SHAMAN. В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко". В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

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В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой. 23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

Фигурное катание
Видео
Софья Муравьева
Вероника Жилина
Ярослав Дронов
Сергей Розанов
Аделина Сотникова
Александр Плющенко
Митя Фомин
Евгений Плющенко
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