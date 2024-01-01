Сын Плющенко исполнил песню «Я русский»

Спортсмен исполнил песню "Крошка моя" группы "Руки Вверх", находясь в костюме дракона. Члены жюри проекта не смогли распознать Плющенко под маской, предположив, что композицию исполнил Митя Фомин.

Александр Плющенко вышел на сцену в костюме совенка и спел песню Ярослава Дронова "Я русский", выступающего под псевдонимом SHAMAN. В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко". В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.