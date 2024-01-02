Россия, спасибо, до свидания: кто из спортсменов покинул страну в 2023 году

Прошедший год сложно назвать слишком успешным для российского спорта: были яркие моменты в теннисе и единоборствах, но представители множества видов не были допущены до международных соревнований. Часть из них решилась из-за этого на радикальный шаг: смену гражданства. Кто из россиян перестал представлять нашу страну на спортивных аренах в 2023 году — в материале NEWS.ru.

Куда уехали дочь Тутберидзе с партнером

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Один из самых громких переходов 2023 года оформили фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — серебряные призеры чемпионата России — 2022. Диана — дочь известнейшего тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а Глеб — сын актера Бориса Смолкина.

В 2022-м году фигуристы выступили в составе российской команды на Олимпиаде в Пекине, где заняли 14-е место. После тех Игр Дэвис и Смолкин должны были стать главной российской танцевальной парой, ведь Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин на тот момент приостановили карьеры. Но на российских стартах Диану и Глеба больше не видели.

В течение последнего года слухи отправляли их то в сборную США, где они живут и тренируются (в том числе, иногда под присмотром Этери Тутберидзе), то в сборную Израиля. Но в конце концов выбрали Грузию. 5 июня 2023 года переход подтвердили и одобрили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

У Дэвис была возможность получить грузинский паспорт благодаря корням матери. Смолкин мог претендовать на него как муж фигуристки — свадьбу они сыграли в Лас-Вегасе в 2022 году. Проблем с получением документов не возникло. Спортсмены, не выступавшие с февраля 2022-го, уже отбыли годичный карантин и в августе 2023-го дебютировали на международных соревнованиях под флагом Грузии, уверенно победив на турнире в американском Лейк-Плейсиде.

Кто последовал за Дэвис и Смолкиным

Еще один заметный переход случился в фигурном катании в 2023 году: 16-летняя Софья Самоделкина сменила Россию на Казахстан. 4 августа стало известно, что она получила паспорт и гражданство этой страны.

Самоделкина — одна из самых перспективных российских фигуристок, воспитанница ЦСКА. В прошлом сезоне (2022/23) она выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову. На этапе в Сочи Софья стала второй, на чемпионате России — 11-й. В активе спортсменки есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

Самоделкина также известна тем, что исполняла четыре четверных прыжка в одной программе, включая самый сложный элемент — лутц (прыжок во вращении с въездом из хода назад на внутреннем ребре конька и выездом назад на наружном ребре конька).

Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как один из ее родственников рожден в этой стране. Законы Казахстана запрещают иметь два гражданства, поэтому Софье придется отказаться от российского. В 2017-м такую же процедуру прошла теннисистка Елена Рыбакина, которая в прошлом году, выступая под флагом Казахстана, выиграла Уимблдон.

«Уехала, чтобы продлить карьеру»

Еще один относительно громкий переход — трансфер в сборную Финляндии одной из лучших российских биатлонисток, чемпионки Европы — 2017 Дарьи Виролайнен. Она получила право выступать за новую страну в августе 2023 года, а в ноябре дебютировала за нее на Кубке IBU в финском Контиолахти.

Виролайнен — дочь легендарной советской и российской биатлонистки Анфисы Резцовой, которая ушла из жизни в октябре 2020 года. Дарья — замужем за российским лыжником Олегом Виролайненом, который также имеет финское гражданство. Паспорт этой страны уже на протяжении нескольких лет был и Дарьи.

«Она имеет право. У нее двойное гражданство: России и Финляндии. Она будет выступать за Финляндию — пусть не с таким желанием, но чтобы продлить карьеру в том спорте, которому она посвятила столько времени. Хочет закончить выступления на позитивной ноте», — говорила Анфиса Резцова о решении дочери.

Теннисистка сменила флаг

Еще одна спортсменка, для которой 2023 год стал последним под флагом России, — теннисистка Варвара Грачева. Полгода назад она сменила один бело-сине-красный триколор на другой с теми же цветами — французский. Хотя более правильно будет сказать, что рядом с ее фамилией появился хоть какой-то флаг, ведь с февраля 2022-го она выступала без него вовсе.

Варваре Грачевой 23 года, она занимает 43-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уроженка Москвы уже давно живет и тренируется во Франции (как и один из лучших игроков мира Даниил Медеведев), и получение гражданства этой страны не стало сюрпризом. Сама Варвара объяснила этот шаг тем, что ей предложили выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, к тому же ей нравится жить в этой стране, там к ней очень хорошо относятся.

Для тенниса смена гражданства — не редкость. К примеру, из России в Казахстан в последние годы перешло довольно много игроков, как мужчин, так и женщин. В Казахстане теннис финансирует миллиардер, президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент и член Совета директоров ITF Булат Утемуратов. От условий, которые он предлагает, обычно не отказываются. Самый известный пример перехода из России в Казахстан — Елена Рыбакина. Уроженка Москвы в 2022 году выиграла Уимблдон.

Чемпионка мира по шахматам покинула Россию

Еще один важный трансфер этого года — переход шахматистки Александры Костенюк под флаг Швейцарии. 39-летняя Костенюк — одна из лучших в мире в своем виде спорта, гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад.

С 2022 года Костенюк выступала без флага. Это стало возможным благодаря подписанному ей «письму 44 шахматистов Путину», в котором осуждалась СВО на территории Украины. В начале 2023-го Александра официально сменила спортивное гражданство на швейцарское (паспорт этой страны у нее есть с 2000-х годов, она была замужем за гражданином Швейцарии Диего Гарсесом), а с 2024-го будет выступать за сборную этой страны на всех международных соревнованиях.

Живет Костенюк на юге Франции, ее второй муж — российский и французский гроссмейстер, чемпион Европы Павел Трегубов.

Всего из страны уехали десятки спортсменов