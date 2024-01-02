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Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что российское фигурное катание является лучшим в мире. Экс-фигурист пожелал спортсменам, тренерам и руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) возвращения на международную арену.

Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире
© Чемпионат.com

«Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат. Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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