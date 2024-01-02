Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире

«Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат. Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — приводит слова Плющенко ТАСС.