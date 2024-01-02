Медведева вошла в топ-10 успешных российских интервьюеров

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вошла в десятку рейтинга успешных российских интервьюеров по итогам 2023 года. В нём спортсменка заняла шестое место. На седьмом месте рейтинга — футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян.

Рейтинг ежегодно составляется сайтом «The World Inform» на основе данных с применением технологий искусственного интеллекта. Экспертами выбирается итоговая десятка, места в которой распределяются в ходе опросов и голосований.