Голливудский актер Алек Болдуин восхитился техникой Камилы Валиевой

Голливудский актёр Алек Болдуин оценил технику олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы, ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой. Болдуин оставил комментарий в соцсетях фигуристки.

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«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева у себя в соцсети.

Отметим, во время Олимпийских игр — 2022 актёр также восхищался выступлениями фигуристки и оставлял ей комплименты в соцсетях. После допингового скандала Алек Болдуин назвал Валиеву «великим талантом».