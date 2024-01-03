«Останавливаются на машинах»: Костомаров рассказал о поддержке от россиян

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что чувствует общественную поддержку: иногда люди останавливают авто и выходят, чтобы пожать ему руку. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

© Социальные сети Романа Костомарова

Костомаров отметил, что еще в больнице его жена, чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина показывала сообщения и видео с поддержкой из соцсетей.

«После того, как я выписался, много людей узнает. Порой ребята на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец», - рассказал он.

Олимпийский чемпион находился в больнице с января по начало июля 2023 года. Он попал в реанимацию с пневмонией.

В феврале главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».