Дизайнер разорвала сотрудничество с Косторной из-за долгов фигуристки

Дизайнер Куклычева разорвала сотрудничество с Косторной из-за долгов фигуристки
Дизайнер костюмов Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы Аленой Косторной из-за денежной задолженности фигуристки.
«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», – написала Куклычева в социальных сетях.
Также дизайнер выложила в сеть скриншоты переписки с Косторной. В ней Куклычева просит спортсменку вернуть с курьером все костюмы для шоу. Также дизайнер просит заплатить деньги за костюмы для произвольной и короткой соревновательных программ.
Косторная выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.