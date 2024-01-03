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Дизайнер Куклычева разорвала сотрудничество с Косторной из-за долгов фигуристки

Дизайнер костюмов Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы Аленой Косторной из-за денежной задолженности фигуристки.

Дизайнер разорвала сотрудничество с Косторной из-за долгов фигуристки
© РИА Новости

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», – написала Куклычева в социальных сетях.

Также дизайнер выложила в сеть скриншоты переписки с Косторной. В ней Куклычева просит спортсменку вернуть с курьером все костюмы для шоу. Также дизайнер просит заплатить деньги за костюмы для произвольной и короткой соревновательных программ.

Косторная выступила на чемпионате России впервые с 2019 года

Косторная выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Фигурное катание
Георгий Куница
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