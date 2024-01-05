Траньков назвал виды спорта, которые считает самыми популярными в России
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, а ныне тренер по фигурному катанию Максим Траньков назвал самые популярные по его мнению виды спорта в России.
40 летний Траньков выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Волосожар. Сейчас он занимается тренерской работой.
— У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня это спорт номер один. В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно. У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт! — цитирует Транькова Sport24.
Источник:Sport24