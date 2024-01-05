Дизайнер о скандале с фигуристкой Косторной: мы что, рабы?

"Общалась с ней вчера. Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары. Но вопрос не закрыт. У нас нет денег. Нет рекламы у дизайнеров. Она должна выполнить обязательства. Платья она все надевала. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается она выступала в этих платья бесплатно. Кто она такая что бы себя так вести? Пока сил на суд нет, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?" - заявила Куклычева.