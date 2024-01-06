Российский фигурист высказался о возможной смене гражданства

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, высказался о возможной смене спортивного гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По словам спортсмена, его все устраивает на родине и он не рассматривает подобный вариант развития событий.

«Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается именно парного катания. Развиваться в нашем виде лучше всего в России», — заявил он.

На прошедшем чемпионате страны Янченков и Чикмарева в парном катании завоевали бронзовые медали. Они также побеждали на этапах юниорского Гран-при.