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Российский фигурист высказался о возможной смене гражданства

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, высказался о возможной смене спортивного гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский фигурист высказался о возможной смене гражданства
© Lenta.ru

По словам спортсмена, его все устраивает на родине и он не рассматривает подобный вариант развития событий.

«Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается именно парного катания. Развиваться в нашем виде лучше всего в России», — заявил он.

На прошедшем чемпионате страны Янченков и Чикмарева в парном катании завоевали бронзовые медали. Они также побеждали на этапах юниорского Гран-при.

26 декабря исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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