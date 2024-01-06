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Умер советский, российский и американский тренер Олег Эпштейн

Умер советский, российский и американский тренер Олег Эпштейн.

Умер советский, российский и американский тренер Олег Эпштейн
© Sports.ru

Специалисту было 67 лет.

«Мы безмерно благодарны за время, проведенное с нашим тренером и другом Олегом Эпштейном.

Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям.

Нам будет не хватать его оптимизма, шуток, украшений ручной работы, танцев, ободряющих сообщений и объятий», – написали Майя и Алекс Шибутани.

Долгие годы Эпштейн проработал в команде Марины Зуевой. Помимо Шибутани, под его руководством тренировались Тесса Виртью и Скотт Мойр, Эван Лайсачек, Грейси Голд, Патрик Чан, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Ирина Лобачева и Илья Авербух.

Фигурное катание
Олег Эпштейн
Ирина Лобачева
Виктория Синицина
Алекс Шибутани
Майя Шибутани
Никита Кацалапов
Эван Лайсачек
Марина Зуева
Патрик Чан
Скотт Мойр
Илья Авербух