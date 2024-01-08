Гончаренко: Губанова может претендовать на высокие места на ЧЕ в Литве

— При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места, она уже имеет статус чемпионки. Настя может очень выразительно и чисто кататься, но в последних стартах каталась небезупречно. После побед бывает небольшой психологический спад, эти ситуации встречаются часто. Она в приличной форме, должна бороться за самые высокие места, — сказала Гончаренко «Матч ТВ».