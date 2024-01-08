Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой»

«Сложно что либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия – такое фигурное государство и нужна какая то особая адаптация? Всем понятно, что их переход – вынужденное решение.



Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.