Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»
Ирина Роднина не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной парой.
Танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Сложно что либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия – такое фигурное государство и нужна какая то особая адаптация? Всем понятно, что их переход – вынужденное решение.
Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»
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