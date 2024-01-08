Тарасова о Дэвис и Смолкине: они — никто

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова категорично высказалась о паре Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Ее слова передает «Матч ТВ».

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«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — сказала Тарасова.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Пара в сезоне-2022/23 пропустила все этапы российских Гран-при и чемпионат России.