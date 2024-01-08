В Грузии озвучили ожидания от Дэвис и Смолкина

Танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее представлявшие Россию, смогут побороться за медаль чемпионата Европы в литовском Каунасе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

Напомним, что Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство на грузинское еще прошлой весной. В новом сезоне они получили возможность представлять Грузию на международных соревнованиях. Танцы на льду на чемпионате Европы в Литве начнутся 11 января.

По словам Гиоргобиани, танцоры хорошо начали сезон, показав хорошие результаты после большого перерыва в выступлениях.

«Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждём от них высоких результатов», — сказала президент федерации.