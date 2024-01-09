Экс-ученик Тутберидзе рассказал о различии жизни в Италии и России

Фигурист Владимир Самойлов, выступающий за Польшу, в разговоре с «Матч ТВ» поделился мнением о различиях жизни в Италии и России.

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В 2021 году уроженец Москвы Самойлов принял решение выступать за сборную Польши. 24 летний спортсмен тренируется в Италии.

— Чем отличаются люди в Италии и России?

— В Италии никто никуда не спешит, все спокойно, на расслабоне. У них другой менталитет. Очень мало работают. В Москве обеденный перерыв минут 20–30, в Энне — по два часа. Все магазины работали до 19:00, к этому тяжело привыкнуть. Если нужно сделать какие то документы, процессы будут идти долго. В Москве постоянно какой то кипеж, все куда то торопятся, я привык к движению.

— Тебе некомфортно в размеренном графике?

— Ну, я привык к другому. Но особо и времени, и финансовых возможностей нет для активного досуга. Однако отвлекаться надо, иначе с ума сойдешь, — сказал Самойлов «Матч ТВ».