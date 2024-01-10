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Французский фигурист рассказал о вдохновившем его россиянине

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал, кто из спортсменов его вдохновляет. Его слова приводит РИА Новости.

Французский фигурист рассказал о вдохновившем его россиянине
© Reuters

«Моим вдохновителем был Алексей Ягудин. Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Ягудиным», — поделился он.

Также француз выделил соотечественника Брайана Жубера и канадца Патрика Чана.

Сяо Хим Фа — чемпион Европы 2023 года. Также на его счету три победы на этапах серии Гран-при. На данный момент 22-летний фигурист занимает третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта 2022 года ISU запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.

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Фигурное катание
Брайан Жубер
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко