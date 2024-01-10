Латвийский фигурист Васильев: пока россиянам необязательно возвращаться

«На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение МОК поспешное. Лично я не могу от души сказать, что все хорошо, будем кататься снова вместе, но все же считаю, что это будет необходимо тогда, когда ситуация политически нормализуется. Согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем. Пока им не обязательно возвращаться, но со временем это придется разрешить», — сказал Васильев.