$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Что происходит в танцах на льду: побег дочери Тутберидзе, скандалы, распады, депрессия после отстранения России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин вовремя сменили гражданство, а теперь поборются за медали Евро.

Почему дочь Тутберидзе сбежала из России
© Чемпионат.com

Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжают покорять вершины на международных стартах: ближайший — чемпионат Европы. Однако не все болельщики рады за них, ведь не смогли простить фигуристам переход в сборную Грузии. По их мнению, дочь Тутберидзе трусливо сбежала из России, но на самом деле это было единственным шансом дуэта на спасение.

Видео дня

В российских танцах на льду творится полнейший хаос. Бесконечные нелепые распады, оглушительные скандалы и угроза карьерам молодых талантливых спортсменов. У большинства фигуристов напрочь пропали мотивация и силы сохранять единство — это затяжная депрессия, которая погубит целый вид, если это не исправить.

На это просто больно смотреть!

Как танцы на льду стали самым интересным видом

В последнее время в фигурном катании всё встало с ног на голову. И дело не только в отстранении сборной России от участия в международных стартах, хотя это, безусловно, один из важнейших факторов, повлиявших на те или иные странные события в мире спорта. Изменилось отношение болельщиков к соревнованиям, шоу и другим перформансам, которыми фигуристы пытаются сохранить интерес к своему виду деятельности. На аренах всё больше свободных мест — даже во время выступлений женщин!

И, если честно, это совсем не удивительно, ведь популярность женского одиночного катания резко упала, когда на льду перестали появляться хедлайнеры, такие как Анна Щербакова и Александра Трусова. Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву тоже нечасто можно увидеть, поскольку у одной слишком плотный рабочий график вне соревнований, а у второй практически пропала мотивация, и она приостановила карьеру. А «новых лиц» в женской одиночке нет — так считает олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

«Я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица», — говорила экс-спортсменка в подкасте «Ход коньком», и её слова описывают ситуацию в целом, не только в «Хрустальном».

Ярких звёзд у женщин на данный момент нет, отчего следить за ними не так интересно.

Любопытно, как будут справляться мужчины, у которых каждый старт — это американские горки, что покажут спортивные пары, у которых много сильных участников, но основное внимание внезапно захватили танцы на льду. Вид, который многие считают субъективным, который даже предлагали убрать из олимпийской программы, сейчас в России интересен более всего.

Побег Дэвис и Смолкина из России — их спасение

Многочисленные распады, перестановки в тренерских группах, возвращение топов, оглушительные скандалы — обо всём этом стоит написать чуть позже, но это то, что заставило фанатов пристально следить за происходящим в танцах на льду, пытаться понять, кто из фигурирующих лиц силён как спортсмен, а кто — нет. То, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин относятся к числу первых, было понятно и без слов, и они также оказались в центре масштабной истории.

Сага со сменой спортивного гражданства длилась достаточно, чтобы успеть привязаться к талантливым фигуристам, которые даже успели съездить на Олимпиаду в Пекин и засветиться там. В итоге дочь Тутберидзе сбежала не в США и Израиль, а в Грузию, но всё-таки сбежала. Но как такового осуждения её поступка не было. Наверное, все понимают, что это лучший вариант, учитывая ситуацию в российском спорте.

Сейчас у пары Дэвис/Смолкин есть всё для стабильного планомерного развития за рубежом. Диана и Глеб пробуют себя в новых образах, экспериментируют с техникой и выступают на стартах вместе с представителями топовых сборных мира. И побеждают.

На турнире серии «челленджер» в Будапеште дуэт завоевал золото, обойдя представителей Канады и Франции. До этого Дэвис и Смолкин были близки к первому месту на турнире Ондрея Непелы и упустили его только из-за падения партнёрши. Также в 2023-м Диана и Глеб выиграли мемориал Дениса Тена и турнир в Лейк-Плэсиде. На этапы Гран-при они не попали из-за пропуска сезона.

Для России потеря таких спортсменов — катастрофа, но для них переход в другую страну — спасение, потому что в наших танцах на льду царит полнейший хаос.

Федерация должна уберечь спортсменов от депрессии

В этой дисциплине, как и в любой другой, происходят распады, но в последнее время их количество превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания. Началось всё весной прошлого года с четырёх расставаний, затем к этому добавилось ещё несколько перестановок (и это продолжается по сей день). Большим ударом стало прекращение существования таких перспективных молодых дуэтов, как Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

В первом случае Ирина смогла найти себе партнёра (Дэвид Нарижный), а вот у Дарио с этим были проблемы. Фигуриста не отпустили в другую сборную, в России подходящих партнёрш долгое время не было. Казалось, его карьера оборвётся, так и не начавшись, что было бы совсем печально. Но наконец Чиризано повезло: потеряв две партнёрши за полгода, он-таки смог наладить свою жизнь и сейчас пробует встать в пару с Елизаветой Пасечник.

Что же касается второго случая, тут ещё сложнее: ошеломительный скандал едва не поставил крест на карьере Василисы Кагановской, которая сейчас пытается спастись вместе с Максимом Некрасовым. А вот её бывший партнёр, зачинщик неприятной истории с финансовыми манипуляциями, оказался в ловушке: фигурист сперва утверждал, что на уровне ФФККР ему запретили тренироваться, а затем не сумел скататься с Ариной Ушаковой в академии Евгения Плющенко.

С какой стороны ни посмотри, в танцах на льду творится анархия. И причина тому есть — затяжная депрессия спортсменов из-за отстранения России. Татьяна Тарасова и другие специалисты намекали, что фигуристам трудно себя держать в форме из-за отсутствия мотивации. Особенно это заметно в парных видах, где, помимо всего прочего, двум порой абсолютно разным людям надо договориться ради общего результата. Сейчас стараться не для чего — внутренние старты, как бы хорошо они ни были организованы, — это совсем не то. Вот и сдают нервы, начинаются придирки, и сохранять единство становится практически невозможно. Депрессивное состояние спортсменов — это проблема, которую нужно решать, но лишь работа с психологами не поможет. Представителям федерации надо задуматься о более чёткой системе мотивации в условиях выступлений внутри страны.

Фигурное катание
Валерий Ангелопол
Василиса Кагановская
Камила Валиева
Глеб Смолкин
Александра Трусова
Арина Ушакова
Денис Тена
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Максим Некрасов
Татьяна Тарасова
Евгений Плющенко
Екатерина Боброва
СБОРНАЯ РОССИИ
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости