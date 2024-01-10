Почему дочь Тутберидзе сбежала из России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин вовремя сменили гражданство, а теперь поборются за медали Евро.

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжают покорять вершины на международных стартах: ближайший — чемпионат Европы. Однако не все болельщики рады за них, ведь не смогли простить фигуристам переход в сборную Грузии. По их мнению, дочь Тутберидзе трусливо сбежала из России, но на самом деле это было единственным шансом дуэта на спасение.

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В российских танцах на льду творится полнейший хаос. Бесконечные нелепые распады, оглушительные скандалы и угроза карьерам молодых талантливых спортсменов. У большинства фигуристов напрочь пропали мотивация и силы сохранять единство — это затяжная депрессия, которая погубит целый вид, если это не исправить.

На это просто больно смотреть!

Как танцы на льду стали самым интересным видом

В последнее время в фигурном катании всё встало с ног на голову. И дело не только в отстранении сборной России от участия в международных стартах, хотя это, безусловно, один из важнейших факторов, повлиявших на те или иные странные события в мире спорта. Изменилось отношение болельщиков к соревнованиям, шоу и другим перформансам, которыми фигуристы пытаются сохранить интерес к своему виду деятельности. На аренах всё больше свободных мест — даже во время выступлений женщин!

И, если честно, это совсем не удивительно, ведь популярность женского одиночного катания резко упала, когда на льду перестали появляться хедлайнеры, такие как Анна Щербакова и Александра Трусова. Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву тоже нечасто можно увидеть, поскольку у одной слишком плотный рабочий график вне соревнований, а у второй практически пропала мотивация, и она приостановила карьеру. А «новых лиц» в женской одиночке нет — так считает олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

«Я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица», — говорила экс-спортсменка в подкасте «Ход коньком», и её слова описывают ситуацию в целом, не только в «Хрустальном».

Ярких звёзд у женщин на данный момент нет, отчего следить за ними не так интересно.

Любопытно, как будут справляться мужчины, у которых каждый старт — это американские горки, что покажут спортивные пары, у которых много сильных участников, но основное внимание внезапно захватили танцы на льду. Вид, который многие считают субъективным, который даже предлагали убрать из олимпийской программы, сейчас в России интересен более всего.

Побег Дэвис и Смолкина из России — их спасение

Многочисленные распады, перестановки в тренерских группах, возвращение топов, оглушительные скандалы — обо всём этом стоит написать чуть позже, но это то, что заставило фанатов пристально следить за происходящим в танцах на льду, пытаться понять, кто из фигурирующих лиц силён как спортсмен, а кто — нет. То, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин относятся к числу первых, было понятно и без слов, и они также оказались в центре масштабной истории.

Сага со сменой спортивного гражданства длилась достаточно, чтобы успеть привязаться к талантливым фигуристам, которые даже успели съездить на Олимпиаду в Пекин и засветиться там. В итоге дочь Тутберидзе сбежала не в США и Израиль, а в Грузию, но всё-таки сбежала. Но как такового осуждения её поступка не было. Наверное, все понимают, что это лучший вариант, учитывая ситуацию в российском спорте.

Сейчас у пары Дэвис/Смолкин есть всё для стабильного планомерного развития за рубежом. Диана и Глеб пробуют себя в новых образах, экспериментируют с техникой и выступают на стартах вместе с представителями топовых сборных мира. И побеждают.

На турнире серии «челленджер» в Будапеште дуэт завоевал золото, обойдя представителей Канады и Франции. До этого Дэвис и Смолкин были близки к первому месту на турнире Ондрея Непелы и упустили его только из-за падения партнёрши. Также в 2023-м Диана и Глеб выиграли мемориал Дениса Тена и турнир в Лейк-Плэсиде. На этапы Гран-при они не попали из-за пропуска сезона.

Для России потеря таких спортсменов — катастрофа, но для них переход в другую страну — спасение, потому что в наших танцах на льду царит полнейший хаос.

Федерация должна уберечь спортсменов от депрессии

В этой дисциплине, как и в любой другой, происходят распады, но в последнее время их количество превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания. Началось всё весной прошлого года с четырёх расставаний, затем к этому добавилось ещё несколько перестановок (и это продолжается по сей день). Большим ударом стало прекращение существования таких перспективных молодых дуэтов, как Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

В первом случае Ирина смогла найти себе партнёра (Дэвид Нарижный), а вот у Дарио с этим были проблемы. Фигуриста не отпустили в другую сборную, в России подходящих партнёрш долгое время не было. Казалось, его карьера оборвётся, так и не начавшись, что было бы совсем печально. Но наконец Чиризано повезло: потеряв две партнёрши за полгода, он-таки смог наладить свою жизнь и сейчас пробует встать в пару с Елизаветой Пасечник.

Что же касается второго случая, тут ещё сложнее: ошеломительный скандал едва не поставил крест на карьере Василисы Кагановской, которая сейчас пытается спастись вместе с Максимом Некрасовым. А вот её бывший партнёр, зачинщик неприятной истории с финансовыми манипуляциями, оказался в ловушке: фигурист сперва утверждал, что на уровне ФФККР ему запретили тренироваться, а затем не сумел скататься с Ариной Ушаковой в академии Евгения Плющенко.