ЧЕ-2024: Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы

Чемпионат Европы-2024. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Хазе и Володин – 2-е, Беккари и Гуаризе – 3-и
Метелкина и Берулава выиграли короткую программу у пар на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 71,30
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 69,63
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,05
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,29
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,87
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,52
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 61,52
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 56,79
9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 54,06
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,95
11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 53,61
12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 52,95
13. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 52,49
14. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания) – 51,60
15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,90
16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,23
17. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,66
18. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 42,57
Назаров о письме Путину ветеранов СКА: «Случился крик души, я могу их понять. Людей тревожит вопрос, они переживают за клуб и лигу»
Чемпионат Европы-2024. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Хазе и Володин – 2-е, Беккари и Гуаризе – 3-и
Каменский об игре России и Словакии: «Люди начинают понимать, что спорт должен быть вне политики»