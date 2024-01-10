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Чемпионат Европы-2024. Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы, Хазе и Володин – 2-е, Беккари и Гуаризе – 3-и

Метелкина и Берулава выиграли короткую программу у пар на чемпионате Европы.

ЧЕ-2024: Метелкина и Берулава лидируют после короткой программы
© РИА Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 71,30

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 69,63

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,05

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,29

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,87

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,52

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 61,52

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 56,79

9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 54,06

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,95

11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 53,61

12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 52,95

13. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 52,49

14. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания) – 51,60

15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,90

16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,23

17. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,66

18. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 42,57